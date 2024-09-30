Практично непомітний, проте ефектний макіяж: як зробити здоровий рум’янець за 2 хвилини

Рум'яна з ефектом Sunset припали до душі шанувальникам яскравого макіяжу, тоді як Boyfriend-варіант створює природний сяючий вигляд. Однак, за даними New Beauty, найпопулярнішим трендом стала техніка Cloud Cheeks.

Цей лаконічний підхід чудово пасує до осінньої пори. Він гармонійно вписується як у діловий, так і у святковий образ. Варто спробувати цей тренд хоча б раз – можливо, ви захочете повторювати такий макіяж знову і знову.

Суть Cloud Cheeks

Метод Cloud Cheeks, або "хмарних щічок", забезпечує ніжний вигляд з матовим фінішем. Цей вірусний тренд у макіяжі полягає у створенні майже безтекстурної основи, що нагадує фільтр на фотографії. На відміну від більшості технік нанесення рум'ян, які акцентують увагу на кольорі та можуть підкреслити недоліки шкіри, Cloud Cheeks зосереджується на текстурі макіяжу. Результат виглядає легким і розмитим, наче до обличчя доторкнулася м'яка хмаринка. Ця техніка підходить для будь-якого типу шкіри.

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Як створити Cloud Cheeks самостійно

Способи нанесення рум'ян варіюються залежно від типу засобу. Для кремових формул найкраще підійде нанесення пальцями з подальшою розтушовкою пензлем. Для створення "хмарних щічок" використовуйте м'який синтетичний пензель для точкового нанесення або наносьте продукт пальцем.

Візьміть невелику кількість рум'ян і почніть з місця, де бажаєте отримати найінтенсивніший колір. Рекомендується наносити рум'яна трохи вище вилиць, а не на западини щік чи яблучка, щоб створити ефект підтягнутості обличчя. Продовжуйте легкими дотиками наносити засіб, одночасно розтушовуючи його. Зупиніться, коли обличчя набуде здорового відтінку. Cloud Cheeks – це мінімалістична техніка, яка робить макіяж майже непомітним, але ефектним.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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