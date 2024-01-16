Пожовтіле сидіння унітаза стане знову білим: три прості засоби

З часом і навіть після багаторазового очищення сидіння унітаза може стати жовтуватим. Це відбувається через накопичення мікробів, бактерій і відкладень кальцію та вапна.

Щоб запобігти поширенню бактерій, найкраще ретельно очистити чашу, а також сидіння унітаза, пише видання SantePlus.

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Для чищення брудного та пожовтілого сидіння унітаза бажано використовувати натуральні інгредієнти, доступні на вашій кухні. Хоча відбілювач ефективний у знищенні мікробів і бактерій, він залишається токсичним, оскільки містить хімічні речовини, які можуть завдати шкоди здоров’ю чи навколишньому середовищу.

Ось кілька порад для чищення сидіння унітаза природними засобами:

Харчова сода й оцет - цей метод є одним з найефективніших для видалення жовтизни та відкладень. Для цього вам знадобляться 1/2 склянки харчової соди та 1/2 склянки білого оцту.

Нанесіть харчову соду на сидіння унітаза, а потім вилийте на неї оцет. Розчин почне пінитися, що є ознакою того, що він працює. Залиште розчин на 30 хвилин, а потім промийте його теплою водою.

Лимон - лимонна кислота є природним відбілювачем, який допоможе видалити жовтизну. Для цього вам знадобиться лимон та 1/2 склянки води. Розріжте лимон навпіл і вичавіть сік у склянку з водою. Залийте розчином сидіння унітаза і залиште його на 30 хвилин. Потім промийте його теплою водою.

Перекис водню є ще одним ефективним відбілювачем. Для цього вам знадобиться пляшечка цього засобу. Змішайте перекис водню з водою у скляній пляшці з розпилювачем. Розпиліть розчин на сидіння унітаза і залиште його на 30 хвилин. Потім просто промийте теплою водою.

Після того, як ви очистите сидіння унітаза за допомогою одного з цих методів, не забудьте добре його промити теплою водою, щоб видалити всі залишки миючих засобів.

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