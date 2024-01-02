Фахівці назвали неочікуваний засіб для боротьби з жовтими плямами на сидінні унітаза

Сидіння унітазів схильні до утворення плям, через що навіть найчистіший унітаз може виглядати брудним. Вапняний наліт та інші плями утворюють жовті забруднення.

Відео дня

Експерти поділилися предметом для дому, яким можна видалити плями з сидінь унітазу – WD-40. Про це повідомляє Express.co.uk.

Продукт особливо ефективний проти жорсткої води та плям іржі на сидіннях унітазів. WD-40 діє, утворюючи ущільнення навколо уражених ділянок, що запобігає прилипанню плям до поверхні.

Читайте також: Як легко та швидко видалити плями іржі з одягу: працюючі лайфхаки

Обережно розпиліть засіб на забруднені ділянки сидіння унітазу. Дайте рідині постояти приблизно вісім-десять хвилин.

Потім візьміть щітку та витріть рідину разом із плямами з сидіння. Плями повинні легко видалятися. Повторіть процес, якщо плями не відійшли з першого разу.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!