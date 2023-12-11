Підвищує ризик захворювання на діабет: які страви з картоплі варто виключити зі свого раціону

Українці повсякчас вживали картоплю в різних варіаціях: пюре, смажена, тушкована, печена, а також у вигляді картоплі фрі. Незважаючи на популярність картоплі фрі, дієтологи попереджають про її потенційну шкідливість, але найбільш небезпечною вважається звичайна смажена картопля. Цей метод готування вважається найшкідливішим.

Про це пише Радіотрек.

Під час смаження картопля вбирає канцерогени, і олія стає токсичною для організму. Такий спосіб приготування не приносить користі з точки зору здоров'я.

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В процесі смаження крохмаль у картоплі перетворюється на шкідливі вуглеводи. Після споживання такої страви рівень глюкози в крові різко піднімається, що спонукає підшлункову залозу виділяти інсулін для його розщеплення. Це може сприяти розвитку інсулінової резистентності та цукрового діабету.

Навіть картопляне пюре не вважається корисним через високий вміст цукру. Людям з цукровим діабетом та ожирінням варто виключити його зі свого меню.

Найбільш корисною є картопля у шкірці або так званому "мундирі". При такому способі готування овочі зберігають максимум вітамінів.

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