Замініть добавки натуральною їжею: У яких продуктах міститься найбільше магнію

Дієтологи розглядають щоденні продукти харчування як важливе джерело магнію, яке може замінити популярні добавки, надмірна популярність яких стає справжньою тенденцією.

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Згідно з доповіддю Waitrose Food and Drink, попит на продукти, що містять магній, помітно зросло, і фахівці вирішили розглянути, чому цей мінерал важливий, та чи є необхідність в прийманні з ним добавок, пише Irish Examiner.

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Магній може здатися просто елементом періодичної таблиці, але він відіграє ключову роль у функціонуванні нашого організму. Цей мінерал є важливим для здоров'я кісток, нервів, м'язів та рівня цукру в крові. Шона Вілкінсон, провідна дієтологиня, підкреслює, що магній бере участь у понад 300 хімічних реакціях в організмі, впливаючи на все, від роботи мозку до фізичної працездатності.

Медичний експерт, доктор Зулкарнайн Шах, підтверджує роль магнію у виробництві енергії, роботі м'язів і нервів, а також важливість для здоров'я кісток і зубів. Відзначається його корисність у поліпшенні сну, зниженні стресу і підтримці гормонального балансу.

Рекомендації Національної організації здоров'я стверджують, що дорослим людям потрібно отримувати близько 270-300 мг магнію щоденно. Хоча відомо, що магнієві добавки можуть бути корисними, експерти наголошують на важливості збалансованої дієти, яка включає магнієм насичені продукти, такі як листова зелень, горіхи, авокадо, тофу, темний шоколад, банани і риба.

Попри популярність добавок, фахівці рекомендують спочатку спробувати отримувати достатню кількість магнію з раціону. Вони зауважують, що такий підхід може бути особливо корисним для тих, хто не отримує достатньо магнію з їжі. Все ж, варто звертатися за консультацією до фахівців, якщо є сумніви щодо прийому добавок. Магній відіграє важливу роль у нашому здоров'ї, і забезпечення його достатнього рівня важливо для загального самопочуття, включаючи підтримку здоров'я кісток та нормалізацію сну.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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