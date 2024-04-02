Пітніють через лапи та ненавидять алкоголіків: цікаві речі, яких ви не знали про котів

У всесвіті котів ховаються безліч цікавинок, які захоплюють серця мільйонів. Вони - символи грації, загадковості та незалежності.

Однією з найцікавіших рис їхньої поведінки є здатність виявляти найнеочікуваніші таємниці. Беручи кота додому, людина завжди відкриває нові грані цієї захоплюючої історії, пише Charlottesville Cat Care Clinic.

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Пропонуємо вам дізнатися цікаві факти про кращих представників котячих, щоб більше дізнатися про секрети своїх улюбленців.

Анатомія та фізіологія котів:

Кішки мають 32 м'язи на кожному вухові, що дозволяє їм обертати їх на 180 градусів.

Котячий нюх у 14 разів сильніший, ніж у людей.

Кішки можуть стрибати в шість разів більше своєї довжини.

У котів 230 кісток, а у людей лише 206.

Котячий язик вкритий крихітними шипами, які допомагають їм вилизувати шерсть і видаляти м'ясо з кісток.

Кішки ходять по-особливому, ставлячи спочатку обидві праві лапи, а потім обидві ліві.

Пітніють коти через лапи (окрім безшерстих порід).

Здоров'я котів:

Кішки зазвичай сплять від 12 до 16 годин на добу.

Кішки вибагливі до своєї "ванної".

Муркотіння котів може бути самозаспокоюючою поведінкою.

Деякі коти вміють плавати.

Як коти спілкуються:

Кішки мають до 100 різних вокалізацій.

Коли кіт перекидається і оголює свій живіт, це не завжди є запрошенням потерти живіт.

Коли кіт виляє хвостом, це його спосіб попередити вас, що ви дієте йому на нерви.

Коли ваш кіт тицяє вам дупцею в обличчя, він робить це як жест дружби.

Дивна поведінка котів:

Кішки люблять спати на речах, які пахнуть їхніми господарями.

Деякі коти божеволіють від їжі, якої ви не очікуєте, як-от оливки, картопляні чіпси та хміль у пиві.

Якщо ви не можете знайти свого кота, вам слід пошукати його в коробці чи сумці.

Алкоголь може істотно змінювати запах людини, що може бути неприємним для котів, які мають дуже чутливий нюх. Люди, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, часто поводяться непередбачувано або хаотично. Це може викликати занепокоєння у котів, які віддають перевагу спокійному та стабільному середовищу.

Цікаві факти по котів:

Розумові здібності у кота приблизно такі ж як у 2-3-річної дитини.

Котяче муркотіння вібрує з частотою від 25 до 150 герців, що є тією ж частотою, на якій м'язи та кістки відновлюються.

Домашній кіт міг перемогти суперзіркового бігуна Усейна Болта в бігу на 200 метрів.

Кішки сприймають людей як великих безшерстих котів.Кішки сприяли вимиранню 33 різних видів.

Кожен відбиток котячого носа унікальний, як і відбитки пальців людини.

Пропонуємо дізнатися, чому коти граються з мишами перед тим, як їх убити.

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