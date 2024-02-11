Подивіться, якщо не любите аніме: 3 найкращі анімаційні фільми про філософію

Які фільми про філософію слід подивитися любителям аніме та анімації

Чули про Хаяо Міядзакі? Цього року його анімаційний фільм змагається за Оскара. Ці мультфільми не просто розважають, вони змушують задуматися.

Пориньте у світ Міядзакі – світ краси, добра та вічних цінностей, пише Канал 24. Це лише три з безлічі чудових аніме Міядзакі. Ознайомтеся з іншими його роботами, і ви неодмінно знайдете те, що вам сподобається.

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Не знайомі з аніме? Почніть з трьох шедеврів Міядзакі:

1. "Мандрівний замок" (2004)

Фентезі про капелюшницю Софі, перетворену на стару.

Подорож до чарівного замку Хаула.

Історія про кохання, яке руйнує прокляття.

Фільм про війну, але з акцентом на кохання та магію.

2. "Віднесені привидами" (2001)

Дівчинка Чіхіро потрапляє в зачароване місто.

Боротьба за порятунок себе та своїх батьків.

Критика "культури споживання" та забруднення довкілля.

Заклик цінувати природу.

3. "Вітер дужчає" (2013)

Біографічна історія авіаконструктора Дзіро Хорікоші.

Паралель між героєм і Міядзакі: прагнення творити.

Суперечливі почуття щодо війни.

Історія про відданість, кохання та життєвий шлях.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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