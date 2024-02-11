Подивіться, якщо не любите аніме: 3 найкращі анімаційні фільми про філософію
Чули про Хаяо Міядзакі? Цього року його анімаційний фільм змагається за Оскара. Ці мультфільми не просто розважають, вони змушують задуматися.
Пориньте у світ Міядзакі – світ краси, добра та вічних цінностей, пише Канал 24. Це лише три з безлічі чудових аніме Міядзакі. Ознайомтеся з іншими його роботами, і ви неодмінно знайдете те, що вам сподобається.
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Не знайомі з аніме? Почніть з трьох шедеврів Міядзакі:
1. "Мандрівний замок" (2004)
- Фентезі про капелюшницю Софі, перетворену на стару.
- Подорож до чарівного замку Хаула.
- Історія про кохання, яке руйнує прокляття.
- Фільм про війну, але з акцентом на кохання та магію.
2. "Віднесені привидами" (2001)
- Дівчинка Чіхіро потрапляє в зачароване місто.
- Боротьба за порятунок себе та своїх батьків.
- Критика "культури споживання" та забруднення довкілля.
- Заклик цінувати природу.
3. "Вітер дужчає" (2013)
- Біографічна історія авіаконструктора Дзіро Хорікоші.
- Паралель між героєм і Міядзакі: прагнення творити.
- Суперечливі почуття щодо війни.
- Історія про відданість, кохання та життєвий шлях.
Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.
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