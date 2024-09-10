Посадіть це дерево у вересні, щоб мати плоди наступного літа

Вересень — чудовий час для садіння персикового дерева, що дасть вам можливість насолодитися плодами вже наступного літа. Садівники радять звернути увагу на осіннє садіння персика, особливо у південних регіонах України, де теплий клімат дозволяє дереву краще вкоренитися.

Однак, у північних районах більш доцільно висаджувати персик навесні, щоб за весняно-літній період він зміцнів. Вибір правильного місця для садіння є ключовим фактором для успішного росту, зауважує видання krapka.media.

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Персик любить сонячні, захищені від вітру місця, де немає затінення від будівель чи інших дерев. Важливо також дотримуватися дистанції — саджанець має бути на відстані не менше трьох метрів від інших рослин, аби уникнути можливих хвороб.

Коли можна саджати дерева персика. Джерело: Freepik Коли можна саджати дерева персика. Джерело: Freepik

Якщо ви вирішили посадити персик навесні, яму для саджанця треба підготувати ще восени. Це дозволяє ґрунту "дозріти" і стати більш сприятливим для рослини. Важливо забезпечити дерево опорою — вбивають кілок у центр ями, до якого згодом підв’язують саджанець. Грунт для садіння покращують органічними та мінеральними добривами, аби персик мав усе необхідне для розвитку.

Процедура осіннього садіння персика майже не відрізняється від весняної, за винятком підготовки ями. Восени яму викопують за 2-3 тижні до садіння, щоб ґрунт зміг осісти. Після посадки деревце ретельно поливають, а коли земля підсохне, підгортають ґрунт навколо стовбура на висоту до 30 см.

Щоб захистити персик від зимових холодів, стовбур обгортають мішковиною. Важливо залишити вентиляційні отвори для забезпечення доступу повітря. Завдяки правильному догляду і підготовці, дерево персика приживеться і вже наступного літа принесе перші плоди.

Таким чином, садіння персика у вересні забезпечує оптимальні умови для його росту, а відповідна підготовка ґрунту та захист від холодів гарантують, що дерево добре приживеться та порадує вас смачними фруктами.

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