Спробуєте раз і готуватимете завжди: Як зробити поживний теплий салат зі свининою

Як приготувати ситний теплий салат зі свинячою локшиною та овочами

Хочете приготувати щось смачне, ситне та водночас оригінальне? Тоді вам обов'язково сподобається цей теплий салат зі свинини. Він ідеально підійде для обіду або вечері, а також може стати чудовою закускою на святковому столі.

Рецептом поділились на сайті noviydoctor. Для більш оригінального смаку можна додати до салату трохи грибів або інших овочів, наприклад, болгарського перцю або зеленого горошку. Також можна приготувати соус для салату, змішавши оливкову олію, оцет, соєвий соус і приправи за смаком.

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Інгредієнти

Свинина - 150 г

Копчена ковбаса - 100 г

Локшина відварна - 50 г

Томати чері - 2-3 шт.

Морква - 1/2 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Зелень петрушки та кропу - 2 ст. л.

Насіння кунжуту - 1 ст. л.

Сир твердий - 100 г

Оливкова олія - 4 ст. л.

Оцет - 1 ч. л.

Соєвий соус - 3 ст. л.

Цукор, сіль, перець чорний мелений - за смаком

Приготування

Наріжте свинину тонкими смужками. У сковороді розігрійте оливкову олію, додайте свинину, соєвий соус, цукор, сіль і перець. Перемішайте і тушкуйте під кришкою до готовності, періодично перевертаючи. Моркву натріть на корейській терці, цибулю наріжте пір'ям. Ковбасу нарізіть тонкою соломкою. У сковороді розігрійте оливкову олію, додайте цибулю і обсмажте до м'якості. Додайте моркву і тушкуйте до готовності. Всипте ковбасу і відварену локшину, перемішайте і добре прогрійте. У сервірувальне блюдо викладіть суміш гарячих продуктів, потім додайте смажене м'ясо, натертий сир, посипте нашаткованою зеленню і порізаними томатами.

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