Сподобаються навіть дітям: рецепт солоних мафінів з овочево-сирною начинкою

Овочеві мафіни - це не просто ласощі, а й чудовий спосіб збагатити свій раціон корисними овочами. Ця страва дає простір для кулінарної фантазії, адже начинку можна підбирати на свій смак.

Свою популярність мафіни здобули в середині XX століття. Їх універсальність полягає в різноманітті рецептів: від солодких десертів до ситних закусок. Мафіни їдять не лише на сніданок, але й як перекус або десерт. Про це пише Shuba.

Інгредієнти для овочевих мафінів:

Цукіні - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Заморожений зелений горошок - 30 г

Кукурудза - 30 г

Сир чеддер - 125 г

Молоко 2,5% - 125 мл

Грецький йогурт - 60 г

Оливкова олія Extra Virgin - 60 мл

Курячі яйця - 2 шт.

Петрушка - 3 гілочки

Цільнозернове борошно - 250 г

Розпушувач - 2 ч. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

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Процес приготування:

Подрібніть цукіні, моркву, петрушку. Змішайте борошно, розпушувач, сіль. Збийте яйця з олією, йогуртом та молоком. Додайте овочі, сир, кукурудзу, горошок до яєчної суміші. З'єднайте сухі та вологі інгредієнти,обережно перемішайте. Викладіть тісто у формочки для мафінів. Випікайте при 180°C протягом 30-35 хвилин.

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