Сподобається дітям: Як приготувати пісочні рогалики з вареним згущеним молоком

Як зробити рогалики з пісочного тіста з вареною згущенкою

Хто з нас не любить смачні та прості десерти, які можна приготувати з доступних продуктів? Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом розсипчастих рогаликів з вареним згущеним молоком. Цей десерт особливо подобається дітям, адже він солодкий, ароматний і тане в роті.

Цей десерт не потребує багато часу й зусиль, а результат вас приємно здивує. Спробуйте приготувати ці рогалики, і вони стануть вашим улюбленим ласощами, пишуть Патріоти України.

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Інгредієнти:

200-230 г борошна

100 г сметани 20%

100 г вершкового масла

1 жовток

0,5 ч. л. розпушувача

Дрібка солі

1 банка вареного згущеного молока

Цукрова пудра

Приготування:

У мисці змішайте м'яке вершкове масло, сметану, жовток і сіль. Поступово додавайте просіяне борошно з розпушувачем, замішуючи м'яке тісто. Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте кулі та покладіть у холодильник на 30 хвилин. Кожну кулю розкачайте в пласт товщиною 2 мм і розріжте на 8 трикутників. На широкий край кожного трикутника викладіть трохи вареного згущеного молока. Згорніть рогалики, починаючи з широкого краю. Обмокніть один край рогалика в цукор і викладіть на деко, застелене пергаментним папером, тонким кінцем вниз. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 20-25 хвилин. Готові рогалики присипте цукровою пудрою.

Порада:

Замість вареного згущеного молока можна використовувати густе варення або джем.

Для більш ароматного десерту додайте в тісто ванільний екстракт або цедру лимона.

Рогалики можна змастити збитим яйцем перед випіканням.

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