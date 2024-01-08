Сподобається навіть дітям: рецепт курячого супу з рисом

Курячий суп - це смачна і поживна страва, яка ідеально підходить для холодних днів. Соковитий батат і жасминовий рис у ароматному курячому бульйоні з імбиром - це поєднання, яке неодмінно сподобається вам і вашим близьким. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

2 л води

1 кг курячих стегон з гомілкою

100 г рису жасмин

4 зубчики часнику

30 г імбиру

Сіль за смаком

2 шт. батата

30 мл соку лимона

30 мл соєвого соусу

10 г свіжої кінзи

Чорний мелений перець за смаком

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Приготування

З курячих стегон зніміть шкіру, промийте і покладіть у велику каструлю. Налийте воду і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть на маленькому вогні 30 хвилин. Рис промийте в кількох водах. Очистіть часник і імбир, поріжте тонкими слайсами. Батат очистіть і наріжте кружечками. Додайте у бульйон рис, часник, імбир і сіль. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь до середнього і варіть, іноді помішуючи, 10 хвилин, поки рис не набухне. Додайте у каструлю батат і готуйте на середньому або повільному вогні, періодично помішуючи, поки суп не загусне, а батат і рис не стануть м'якими (15-20 хвилин). Курячі стегна перекладіть у миску, від'єднайте м'ясо від кісток і подрібніть. Покладіть м'ясо назад у каструлю. Додайте лимонний сік, соєвий соус і сіль за смаком. Доведіть до кипіння і вимкніть вогонь. Розлийте готовий суп по тарілках, посипте свіжою кінзою і чорним перцем.

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