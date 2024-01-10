Допоможуть схуднути без шкоди для здоров’я: 5 чаїв, які варто пити на дієті

Диво-пігулок для схуднення не існує, але є продукти та напої, які можуть допомогти вам досягти бажаної ваги. До таких належать корисні китайські сорти чаїв. Вони містять корисні мікроелементи та вітаміни, які сприяють схудненню.

Про це пише ТСН.

Як чай допомагає схуднути

Зменшує апетит. Чай стимулює вироблення гормону холецистокініну, який відповідає за відчуття ситості.

Пришвидшує метаболізм. Катехіни, що містяться в чаї, прискорюють обмін речовин, що сприяє спаленню зайвого жиру.

Заспокоює нерви та покращує якість сну. Це важливо для стрункої фігури, оскільки стрес може призвести до переїдання.

Уповільнює процеси старіння в клітинах організму. Чай містить антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень.

Які чаї найкорисніші для схуднення

Зелений чай. Цей чай є рекордсменом по вмісту катехінів, які мають потужну антиоксидантну дію та сприяють схудненню.

Чорний чай. Він містить поліфеноли, які також допомагають прискорити метаболізм та спалити зайвий жир.

Білий чай. Цей чай має ніжний смак і містить менше катехінів, ніж зелений чай. Однак він все одно має корисні властивості, що сприяють схудненню.

Пуер. Це ферментований чай, який містить багато вітамінів та мінералів, що сприяють схудненню.

Улун. Цей чай є частково окисленим, що надає йому особливого смаку та аромату. Він також містить багато корисних речовин, що сприяють схудненню.

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Як пити чай для схуднення

Щоб чай був максимально корисним для схуднення, його слід пити в рамках здорового харчування. Це означає, що вам потрібно створити розумний дефіцит калорій.

Не варто пити чай із цукром, випічкою, цукерками та іншими солодощами. Краще надавати перевагу горішкам або сухофруктам.

Не слід вживати чай натщесерце, оскільки це може призвести до проблем зі здоров’ям.

Не варто пити більше трьох чашок чаю на день, міцний напій також не слід вживати. Велика кількість катехінів може негативно вплинути на нирки.

Чай корисний тільки тоді, коли він свіжоприготований. Його слід вживати у перші 20 хвилин після приготування.

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