Отримаєте великі та ароматні плоди: як правильно поливати дині в кінці червня, щоб отримати щедрий урожай

Наприкінці червня важливо правильно поливати дині, щоб забезпечити їхній гарний розвиток. Існують ефективні способи підживлення, які допомагають покращити якість плодів.

Про особливості догляду за динями та корисні поради розповідають агрономи та фахівці з сільського господарства. Про це пише ТСН.

Для того, щоб дині виросли ароматними і солодкими, їм потрібен калій. Одним із найефективніших добрив є настій із деревного попелу. Щоб приготувати його, слід склянку попелу розчинити у 10 літрах теплої води і дати настоятися протягом доби. Перед застосуванням розчин потрібно процідити. Поливати дині краще на зволожений ґрунт приблизно раз на тиждень або раз на 10 днів. Такий спосіб підживлення допоможе зробити плоди більш солодкими та ароматними.

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Настій із перегною для великих і соковитих динь

Щоб плоди були великими і м’ясистими, рослинам необхідні фосфор і азот. Для приготування такого добрива слід залити одну частину перегною п’ятьма частинами води і дати настоятися три дні. Перед внесенням концентрат розбавляють водою у співвідношенні 1:3 і поливають дині безпосередньо під корінь. Це підживлення сприяє активному росту та збільшенню розміру плодів.

Коли і як правильно поливати дині

Оптимальний час для поливу динь – ранок або вечір, щоб уникнути опіків листя через сонячну спеку.

Після зволоження ґрунту рекомендується розпушувати землю, щоб вода не застоювалася.

У період формування плодів дині потребують рясного поливу приблизно раз на шість днів.

З середини липня поливання слід скоротити – це допоможе плодам стати солодшими.

Дині не переносять холодну воду, тому краще поливати теплою, нагрітою на сонці водою.

Слід уникати надмірного зволоження біля коріння, оскільки це може спричинити його гниття.

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