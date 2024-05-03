Повний розклад магнітних бур на травень 2024: коли небезпечні дати та як захиститися

З 3 по 4 травня очікуються небезпечні магнітні бурі помаранчевого рівня небезпечності. Експерти наголошують на необхідності пильності у зв'язку з надходженням магнітних бур, що можуть вплинути на самопочуття та здоров'я людини.

Згідно з даними порталу Meteoagent, у травні передбачається порівняно незначне активування магнітних бур, проте й вони можуть мати вагомий вплив на фізичний й емоційний стан метеопатів.

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Зокрема, наступні дати можуть бути особливо небезпечними:

23-25 травня: передбачається середньої інтенсивності магнітна буря з К-індексом 4.

28-29 травня: очікується магнітна буря середньої активності з К-індексом 4.

Магнітні бурі сьогодні та до кінця травня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі сьогодні та до кінця травня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Важливо зазначити, що магнітні бурі можуть мати різний рівень потужності, від К-індексу 2 до К-індексу 9. Бурі з К-індексом понад 5 класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть спричинити збої у роботі супутників та зв'язку та здатні спричинити негативний вплив на здоров'я людини.

Люди з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом знаходяться у зоні особливого ризику під час магнітних бур. Для зменшення негативного впливу рекомендується дотримуватися деяких правил здорового способу життя.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Уникати стресів та сильних фізичних навантажень.

Обмежити споживання жирної, смаженої, солоної та гострої їжі, натомість збільшити вживання овочів та фруктів.

Відмовитися від кави, цигарок та алкоголю.

Пити більше рідини, переважної частини простої води або трав'яних чаїв.

Регулярно провітрювати приміщення та намагатися тримати вологість на оптимальному рівні.

Намагатися дотримуватися режиму сну, спати в той самий час і забезпечити достатню кількість сну.

Завдяки дотриманню цих порад можна зменшити негативні наслідки впливу магнітних бур на організм та зберегти здоров'я протягом травневого періоду.

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