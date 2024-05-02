Магнітна буря 2 травня стала наднебезпечною: як захиститися від геошторму

1 травня по Землі вдарила потужна магнітна буря силою у 5 балів. У четвер, 2 травня, сила геомагнітного шторму сягла вже 6 балів з 9 можливих. Такі магнітні бурі особливо небезпечні для метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

За даними сервісу Meteoagent, з 3 по 4 травня сила геомагнітного шторму спаде до 4 балів, проте небезпека для метеопатів залишатиметься, оскільки це доволі сильний рівень геоштормів.

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Магнітні бурі: календар

Магнітні бурі у травні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Хто відчуває магнітні бурі

Магнітні бурі можуть впливати на людей, особливо на тих, хто має певні чутливості або медичні проблеми. Хоча більшість людей не відчувають явних фізичних відчуттів внаслідок магнітних бур, деякі можуть спостерігати певні симптоми.

Серед них можуть бути:

Головний біль: деякі люди повідомляють про появу головного болю або мігрені під час магнітних бур.

Погіршення сну: магнітні бурі можуть призводити до змін у сонному циклі, що може призвести до проблем зі сном або відчуття втоми.

Зміни настрою та емоцій: деякі люди відчувають збудження або тривогу під час магнітних бур. Це може бути пов'язано зі змінами хімічних реакцій у мозку.

Фізичне нездужання: інші можуть відчувати загальну втомленість, нудоту або інші фізичні незручності.

Що пити коли магнітні бурі?

Щодо того, що пити під час магнітних бур, основною порадою є пити достатню кількість води для забезпечення гідратації організму. Вода допомагає очищати організм від токсинів і підтримує нормальне функціонування всіх систем, включаючи нервову та імунну системи. Також можна вживати спокійні та заспокійливі напої, такі як трав'яні чаї або тепле молоко, щоб зменшити стрес та підвищити рівень комфорту.

Проте важливо звертатися до медичного фахівця, якщо ви відчуваєте серйозні дискомфортні симптоми під час магнітних бур або маєте будь-які супутні медичні проблеми.

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