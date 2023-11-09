Корисний замінник цукру, який поліпшує пам‘ять та сон: чому варто регулярно їсти фініки

Фініки - це продукт, багатий джерелом важливих поживних речовин, які мають безліч корисних властивостей для здоров'я. Завдяки високому вмісту калію, вони корисні для серцево-судинної системи та нервової системи, а також сприяють нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту та поліпшенню пам'яті і якості сну.

Про це пише Good Housekeeping.

Ці фрукти, вирощені в різних країнах, доступні у свіжому і сушеному вигляді та мають різні сорти з різними смаками. Хоча деякі можуть висловлювати занепокоєння щодо вмісту цукру в фініках, вони насправді мають низький глікемічний індекс завдяки своєму вмісту клітковини, що робить їх чудовим замінником для людей, які люблять солодке, але не слідкують за фігурою. Фініки багаті на антиоксиданти, такі як фенольні антиоксиданти і флавоноїди, які допомагають захищати клітини від пошкоджень та підтримувати здоров'я.

Крім того, вони багаті клітковиною, яка сприяє здоровому травленню та допомагає контролювати вагу. Фініки є корисними для серця завдяки антиоксидантам та клітковині, які допомагають знижувати запалення та підтримувати здоров'я серця. Їх вміст клітковини сприяє здоровому холестерину та тригліцеридів. Цей продукт також може бути корисним для зміцнення кісток завдяки вмісту мінералів, таких як фосфор, магній і кальцій.

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Чотири фініки без кісточки містять:

266 калорій;

1,7 г білка;

72 г вуглеводів;

6,4 г клітковини;

64 г цукрів (в сумі);

62 мг кальцію;

52 мг магнію;

60 мг фосфору;

668 мг калію;

86 мкг бета-каротину;

144 МО вітаміну А

Фініки є суперпродуктом завдяки великій кількості корисних сполук, такими як поліфеноли. Тому варто вживати фініки регулярно.

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