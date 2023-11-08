Захищають від зморшок та сповільнюють процес старіння: 15 продуктів, які варто їсти після 40

Запобігти процесам старіння шкіри можливо завдяки правильному харчуванню. ТСН підказав список продуктів, які містять антиоксиданти та володіють корисними елементами, що допомагають зберегти молодість та красу шкіри:

Помідори: містять лікопін, який допомагає зменшити зморшки. Жирна морська риба: Б багата на ненасичені жирні кислоти, корисні для шкіри, волосся та нігтів. Цільні зерна: містять вітамін Е, клітковину, селен, цинк та фітохімічні речовини. Болгарський перець: багатий на вітамін С та бета-каротин. Бобові: мають селен, корисний для омолодження. Олія з льону: бістить поліненасичені жирні кислоти омега-3. Олія зародків пшениці: Бюбагата на вітамін Е та омега-3 жирні кислоти. Горіхи: містять поліненасичені кислоти та селен. Шипшина: багата на вітамін С. Обліпиха: містить велику кількість вітаміну C. Капуста: містить вітамін C та фітохімічні сполуки. Сир: допомагає підтримувати шкіру завдяки цинку. Морква: має багато бета-каротину, корисного для шкіри. Часник і цибуля: мають антиоксидантну дію. Чай (зелений і чорний): містить поліфеноли та цинк.

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Включення цих продуктів до вашого раціону може допомогти зберегти молодість та красу шкіри, запобігаючи процесам старіння.

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