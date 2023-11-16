Корисний та зігріваючий: суп з сочевицею та гарбузом
Гарбузовий суп за рецептом від Shuba чудово підводить для холодної осінньої пори. Він не лише ситний, але й дуже смачний.
Інгредієнти:
Бульйон овочевий – 800 мл
Гарбуз – 500 г
Картопля – 2 шт.
Сочевиця червона – 60 г
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Морква – 1 шт.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Спеції – за смаком
Масло вершкове – 50 г
Зелень – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Овочі поріжте.
2. Візьміть товстостінну каструлю та розтопіть у ній вершкове масло, покладіть цибулю і моркву. Обсмажте до м’якості. Додайте шматки гарбуза, картоплі і промиту сочевицю. Залийте бульйоном, посоліть та варіть на маленькому вогні 30 хвилин після закипання.
3. Бульйон злийте в інший посуд, овочеву суміш пюруйте блендером. Розведіть пюре бульйоном, додайте сіль, перець і спеції та знову доведіть до кипіння.
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