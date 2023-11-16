Корисний та зігріваючий: суп з сочевицею та гарбузом

Гарбузовий суп за рецептом від Shuba чудово підводить для холодної осінньої пори. Він не лише ситний, але й дуже смачний.

Інгредієнти:

Бульйон овочевий – 800 мл

Гарбуз – 500 г

Картопля – 2 шт.

Сочевиця червона – 60 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Спеції – за смаком

Масло вершкове – 50 г

Зелень – за смаком

Читайте також: Деруни з гарбуза на сковорідці: страва, яка здивує рідних та гостей

Спосіб приготування:

1. Овочі поріжте.

2. Візьміть товстостінну каструлю та розтопіть у ній вершкове масло, покладіть цибулю і моркву. Обсмажте до м’якості. Додайте шматки гарбуза, картоплі і промиту сочевицю. Залийте бульйоном, посоліть та варіть на маленькому вогні 30 хвилин після закипання.

3. Бульйон злийте в інший посуд, овочеву суміш пюруйте блендером. Розведіть пюре бульйоном, додайте сіль, перець і спеції та знову доведіть до кипіння.

Радимо також звернути увагу на рецепт рису з овочами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!