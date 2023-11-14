Швидко та бюджетно: рецепт рису з овочами за 30 хвилин

Рис з овочами – це дуже проста та швидка страва, яка, тим не менше, порадує вас чудовим смаком. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

Рис – 0.5 склянки

Вода – 1 склянки

Сіль – за смаком

Баклажан – 1 шт.

Цвітна капуста – 300 г

Перець солодкий – 2 шт.

Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

Часник, зубчики – 1 шт.

Томати – 3 шт.

Олія соняшникова рафінована – 4 ст. л.

Паприка мелена – за смаком

Часник сушений – за смаком

Лавровий лист мелений – за смаком

Орегано сушене – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Поставте варитися рис.

2. Поріжте баклажани, перець без серцевини, цибулю, суцвіття капусти, часник та томати.

3. Овочі змішайте, посипте спеціями, додайте 3 столові ложки олії, перемішайте. Овочі викладіть у розігріту з олією сковороду. Смажте на сильному вогні 2-3 хвилини, помішуючи.

4. Потім зменште вогонь до слабкого і готуйте під кришкою ще 10 хвилин.

5. До овочів додайте рис та долийте воду до бажаної густоти. Посоліть і приправте спеціями. Тушкуйте на середньому вогні під кришкою до готовності, перемішуючи.

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