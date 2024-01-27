Корисний десерт: рецепт апельсинових цукатів у духовці

Цукати з апельсина - це смачний і корисний десерт, який можна приготувати вдома. Вони ідеально підходять для декору тортів, тістечок та інших десертів, а також можуть використовуватися в якості інгредієнта для випічки.

Інгредієнти

Апельсини - 4 шт.

Цукор - 200 г

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Приготування

Апельсини ретельно вимийте і розріжте навпіл. Наріжте їх напівкільцями товщиною близько 5 мм. Скибочки апельсинів обваляйте в цукрі з двох сторін. Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього апельсинові цукати. Помістіть деко в духовку, розігріту до 100 градусів Цельсія, і сушіть апельсини протягом 2 годин.

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