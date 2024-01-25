Незвичний десерт: рецепт фініково-горіхового пирога

Горіхово-фініковий пиріг - це смачний і корисний десерт, який має багато переваг.

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По-перше, фініки - це джерело корисних речовин. Вони містять багато вітамінів і мінералів, а також клітковину. Фініки є хорошим джерелом енергії та допомагають підтримувати здоров'я травної системи.

По-друге, горіхи також є корисними. Вони містять білок, жири, вітаміни і мінерали. Горіхи допомагають підтримувати здоров'я серця, мозку і шкіри.

Поєднання фініки та горіхів у пирозі робить його ще більш смачним і корисним. Фініки надають пирогу соковитості і солодкого смаку, а горіхи - хрусткості. Рецептом поділився портал Shuba.

Рецепт горіхово-фінікового пирога

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне - 250 г



манна крупа - 250 г



розпушувач - 12 г



цукор - 80 г



масло вершкове - 125 г



цукрова пудра - 20 г

Для начинки:

волоські горіхи - 100 г



фініки - 250 г



курага - 100 г



мед - 20 г



кориця - 5 г

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Приготування:

Фініки та курагу залити кип'ятком на 10-15 хвилин. Потім воду злити, сухофрукти обсушити і дрібно нарізати. Горіхи подрібнити, змішати з курагою та фініки. Додати мед, корицю і перемішати. У мисці з'єднати борошно, манну крупу, розпушувач і цукор. Додати м'яке вершкове масло і, розминаючи виделкою, зробити крихту. Форму застелити пергаментом, змастіти маслом. Викладіть у форму половину крихти, на неї рівномірно розкладіть начинку і посипте рештою крихти. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 °C духовці 40 хвилин. Посипте цукровою пудрою і прикрасьте сухофруктами.

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