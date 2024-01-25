Незвичний десерт: рецепт фініково-горіхового пирога
Горіхово-фініковий пиріг - це смачний і корисний десерт, який має багато переваг.
По-перше, фініки - це джерело корисних речовин. Вони містять багато вітамінів і мінералів, а також клітковину. Фініки є хорошим джерелом енергії та допомагають підтримувати здоров'я травної системи.
По-друге, горіхи також є корисними. Вони містять білок, жири, вітаміни і мінерали. Горіхи допомагають підтримувати здоров'я серця, мозку і шкіри.
Поєднання фініки та горіхів у пирозі робить його ще більш смачним і корисним. Фініки надають пирогу соковитості і солодкого смаку, а горіхи - хрусткості. Рецептом поділився портал Shuba.
Рецепт горіхово-фінікового пирога
Інгредієнти:
- Для тіста:
- борошно пшеничне - 250 г
- манна крупа - 250 г
- розпушувач - 12 г
- цукор - 80 г
- масло вершкове - 125 г
- цукрова пудра - 20 г
- Для начинки:
- волоські горіхи - 100 г
- фініки - 250 г
- курага - 100 г
- мед - 20 г
- кориця - 5 г
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Приготування:
- Фініки та курагу залити кип'ятком на 10-15 хвилин. Потім воду злити, сухофрукти обсушити і дрібно нарізати.
- Горіхи подрібнити, змішати з курагою та фініки. Додати мед, корицю і перемішати.
- У мисці з'єднати борошно, манну крупу, розпушувач і цукор. Додати м'яке вершкове масло і, розминаючи виделкою, зробити крихту.
- Форму застелити пергаментом, змастіти маслом. Викладіть у форму половину крихти, на неї рівномірно розкладіть начинку і посипте рештою крихти.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180 °C духовці 40 хвилин. Посипте цукровою пудрою і прикрасьте сухофруктами.
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