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Корисно та пікантно: рецепт запеченої броколі з часником

Ціхоцька Марія

Корисно та пікантно: рецепт запеченої броколі з часником

Цей рецепт запеченої броколі здивує вас своїм витонченим смаком, який легко приготувати в домашній духовці. Секрет полягає в ароматній заправці, що надає страві "ресторанного" лоску. Ця страва не лише дуже смачна, але й корисна. Чудовий варіант перекусу. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Для броколі:

  • 2 кг броколі
  • 4 зубчики часнику
  • 5 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
  • Сіль і чорний перець за смаком

Для заправки:

  • 2 ч. л. лимонної цедри
  • 2 ст. л. лимонного соку
  • 10 г базиліка (приблизно 12 листочків)
  • 1,5 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
  • 80 г пармезану
  • 3 ст. л. кедрових горіхів

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Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 220°C.
  2. Приготуйте заправку: Змішайте в мисці лимонний сік, цедру, оливкову олію та подрібнений базилік.
  3. Обсмажте горіхи: Підсушіть кедрові горіхи на сухій сковороді до золотистого кольору.
  4. Наріжте броколі: Розділіть броколі на суцвіття. Викладіть на деко, застелене пергаментом, в один шар. Додайте подрібнений часник, 5 ст. л. оливкової олії, сіль і перець.
  5. Запікайте: Запікайте броколі 20-25 хвилин, до рум'яності суцвіть.
  6. Додайте заправку: Перекладіть броколі з часником у миску. Полийте заправкою, посипте кедровими горіхами та тертим пармезаном.
  7. Подавайте: Подавайте запечену броколі гарячою.

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