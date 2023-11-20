Корисно, швидко і не гірше ніж вівсянка: Як приготувати пшеничну кашу на сніданок
Як зробити пшеничну кашу
Багато українських господинь вже втомилися від традиційних каш на сніданок, таких як вівсянка, рис чи гречана каша. Проте, серед менше відомих круп, є такі, як пшениця, які можуть вражати своєю смаковою насиченістю та корисністю.
Цей рецепт, що об'єднує ізраїльське натхнення з народною спадщиною, пропонує унікальний спосіб приготування пшеничної каші, який неперевершено задовольнить ваші гастрономічні пристрасті, пише gsminfo.
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Інгредієнти:
- 250 г пшеничної крупи
- 100 мл рослинної олії
- Сіль та цукор за смаком
- 2 г ваніліну
- 400 мл молока
- 30 г вершкового масла
Приготування:
- Почніть з підсмажування пшеничної крупи на сковорідці протягом чотирьох хвилин, до набуття горіхового аромату та золотистого кольору.
- Переложіть підсмажену крупу в каструлю, додайте воду, молоко, сіль та цукор за вашим смаком.
- Доведіть суміш до легкого кипіння, зменште вогонь і варіть на повільному вогні, доки каша не досягне бажаної консистенції.
- Після закінчення приготування, додайте 30 г вершкового масла, перемішуючи, доки воно повністю не розтопиться і не вбереться в кашу.
- Для покращення смаку та текстури, подавайте пшеничну кашу з різноманітними начинками, такими як горіхи, свіжі фрукти або сухофрукти.
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