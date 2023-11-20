Корисно, швидко і не гірше ніж вівсянка: Як приготувати пшеничну кашу на сніданок

Багато українських господинь вже втомилися від традиційних каш на сніданок, таких як вівсянка, рис чи гречана каша. Проте, серед менше відомих круп, є такі, як пшениця, які можуть вражати своєю смаковою насиченістю та корисністю.

Цей рецепт, що об'єднує ізраїльське натхнення з народною спадщиною, пропонує унікальний спосіб приготування пшеничної каші, який неперевершено задовольнить ваші гастрономічні пристрасті, пише gsminfo.

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Інгредієнти:

250 г пшеничної крупи

100 мл рослинної олії

Сіль та цукор за смаком

2 г ваніліну

400 мл молока

30 г вершкового масла

Приготування:

Почніть з підсмажування пшеничної крупи на сковорідці протягом чотирьох хвилин, до набуття горіхового аромату та золотистого кольору. Переложіть підсмажену крупу в каструлю, додайте воду, молоко, сіль та цукор за вашим смаком. Доведіть суміш до легкого кипіння, зменште вогонь і варіть на повільному вогні, доки каша не досягне бажаної консистенції. Після закінчення приготування, додайте 30 г вершкового масла, перемішуючи, доки воно повністю не розтопиться і не вбереться в кашу. Для покращення смаку та текстури, подавайте пшеничну кашу з різноманітними начинками, такими як горіхи, свіжі фрукти або сухофрукти.

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