Корисний смаколик для малечі: як приготувати сирки у молочному шоколаді

Хто не любить сирні сирки? Цей десерт родом з дитинства, і він завжди актуальний. Приготувати сирні сирки в шоколаді вдома дуже легко, а результат порадує вас і ваших близьких.

Рецептом поділились на сайті ТСН. Замість молочного шоколаду можна використовувати чорний або білий. До сирної маси можна додати родзинки, цукати, горіхи або інші ваші улюблені інгредієнти. Сирні сирки можна зберігати в холодильнику до 5 днів.

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Для цього вам знадобиться:

Сир 9% - 400 г

Вершкове масло - 50 г

Цукрова пудра - 50 г

Ванільний цукор - 2 ч. л.

Молочний шоколад - 150 г

Олія - 25 мл

Приготування:

З'єднайте сир, цукрову пудру, ванільний цукор і м'яке вершкове масло. Перебийте в блендері до однорідної маси. Руки трохи змочіть водою і сформуйте сирки будь-якої форми. Викладіть на дошку, застелену плівкою, і відправте в морозильну камеру приблизно на годину. Молочний шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Влийте олію і перемішайте. Сирки надягніть на шпажки, більше ніж на половину занурте в шоколад і переверніть. Перекладіть на пергамент і вийміть шпажку. Відправте в холодильник для повного застигання.

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