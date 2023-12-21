Схоже на Oreo: Як приготувати оригінальне печиво з посипкою на Різдво

Немає нічого кращого, ніж домашнє печиво на Різдво, і це печиво ідеально підходить для приготування.Воно схоже на Oreo, але наповнене ванільним масляним кремом, а потім покрите різнокольоровими бризками.

Цей цікавий рецепт розроблено Пем Лоллі, шеф-кухарем і розробником рецептів із Southern Living. На приготування потрібно приблизно 30 хвилин, повідомляє Express.co.uk.

Для приготування знадобляться:

¾ склянки несолоного розм'якшеного вершкового масла;

один стакан цукрового піску;

два великих яйця;

одна столова ложка ванільного екстракту;

дві склянки борошна;

одна чайна ложка розпушувача;

½ склянки харчової соди;

¼ чайної ложки солі;

¼ склянки червоної і зеленої посипки.

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Для приготування ванільного масляного крему візьміть:

один стакан несолоного розм'якшеного вершкового масла;

чотири склянки цукрової пудри;

дві чайні ложки екстракту ванілі;

¼ чайної ложки солі;

одна-дві чайні ложки незбираного молока.

Щоб приготувати печиво збийте масло та цукор разом до легкої та пишної маси протягом приблизно однієї хвилини. Потім додайте яйця та ванільний екстракт і перемішайте в масляну суміш.

В окремій маленькій мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду та сіль. Повільно влийте та перемішайте борошняну суміш із масляною сумішшю до повного з’єднання.

Потім складіть посипку. Після цього накрийте суміш для печива та охолодіть принаймні на годину.

Коли ви будете готові випікати, розігрійте духовку до 165 градусів. Сформуйте з охолодженого тіста кульки.

Розкладіть кульки тіста на відстані один від одного на два дека, вистелені папером для випікання. Випікайте дві партії печива протягом восьми-десяти хвилин або до тих пір, поки вони не підрум’яняться по краях. Після випікання перекладіть їх на решітку для охолодження.

Щоб приготувати ванільно-масляний крем збийте масло, поки воно не стане кремоподібним. Потім додайте цукрову пудру, ваніль і одну чайну ложку в окрему невелику миску, а потім перемішайте до отримання однорідної кремоподібної маси. Якщо потрібно, додайте ще одну чайну ложку молока, якщо вам здається, що масляний крем занадто густий.

Розподіліть одну столову ложку ванільно-масляного крему на плоскій стороні 24 печива, а потім з’єднайте їх разом з рештою печива. Додайте залишки масляного крему на верх печива.

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