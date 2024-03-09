Підводні археологи знайшли у Словенії давньоримську гавань, III-IV століття н. е в чудовому стані

Археологи-підводники здійснили унікальне відкриття стародавньої римської гавані, що відноситься до III-IV століть нашої ери. Дерев'яна конструкція, виявлена біля узбережжя Порторожа у Словенії, імовірно, виконувала функцію хвилерізу або каналу для суден.

Команда з Інституту підводної археології (ZAPA) натрапила на залишки давньоримського порту поблизу словенського приморського міста. Цей регіон має багату історію, включаючи іллірійські поселення, кельтські племена та римське панування, як повідомляє Arkeonews.

Назва Порторож перекладається з італійської як "Порт троянд". Місто тісно пов'язане з Візантійською імперією, яка контролювала узбережжя Адріатики, зокрема Порторож та сусідній Піран, починаючи з VII століття.

Це відкриття доповнює два попередні знахідки римських споруд поблизу. У 1998 році археологи виявили залишки поселення з господарською будівлею біля сучасної заправки, а у 2004-2005 роках були знайдені фундаменти стародавньої рибної ферми.

Під час досліджень акваторії дайвери натрапили на сліди ще однієї античної гавані. Інститут підводної археології підтвердив існування невеликого порту з причалом та дерев'яними спорудами, серед яких особливу цінність мають виявлені стародавні щогли.

Дерев'яна конструкція, знайдена біля пляжу Бернардин, могла виконувати функцію хвилерізу або каналу для суден. Унікальністю відкриття є виявлення щогл та вітрил, датованих III-IV століттями н.е., які, ймовірно, були переобладнані як причал чи опорні балки.

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Знайдено дві окремі щогли: одна з ялиці довжиною близько метра з дубовим шківом, та інша з ялини завдовжки близько півтора метра. Такі знахідки вкрай рідкісні, а їх інтерпретація часто спирається на експериментальну археологію та візуальні історичні джерела.

Дерев'яні артефакти будуть законсервовані меламіновою смолою у реставраційному центрі, а всі знахідки передадуть до Морського музею Сергія Машери в Пірані, де вже зберігаються інші артефакти з району Фізіне.

Нагадаємо, у Швеції знайшли скарбницю з понад 30 000 унікальних артефактів.

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