Підтягує шкіру та покращує колір обличчя: як робити масаж обличчя, щоб отримати ефект ліфтингу

Лімфодренажний масаж обличчя допомагає позбутися набряків, покращити тонус шкіри та надати ліфтинг-ефект. Проте щоб досягти бажаного результату, потрібно дотримуватись певної техніки.

Про особливості правильного масажу обличчя розповідає експертка з косметології Ольга Позднякова.

Переваги лімфодренажного масажу обличчя:

Усуває набряки

Покращує лімфо- та кровообіг

Вирівнює тон і колір шкіри

Підтягує шкіру, надає ліфтинг-ефект

Розслаблює мімічні м'язи

Стимулює омолодження шкіри

Посилює ефект масок та сироваток

"Робити такий масаж можна курсом з 10-15 процедур через день з перервами у півроку-рік. Потім повторювати декілька разів на тиждень", - радить Ольга Позднякова.

Як виконувати лімфодренажний масаж:

Зберігайте ролер у холодильнику

Перед використанням обробіть його милом чи антисептиком

Очистіть та тонізуйте шкіру, нанесіть масажну олію, маску чи крем

Робіть масаж у 3-5 прийомів по масажним лініям

Всі рухи мають бути спрямовані до лімфовузлів

Обходьте зону щитоподібної залози

Починайте з декольте та плавно рухайтесь догори

"Зганяйте" лімфу крайніми зонами до підщелепних вузлів

Після масажу знову очистіть та зволожте шкіру

Дотримуючись цієї техніки, ви зможете повною мірою оцінити користь лімфодренажного масажу для вашої шкіри!

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно робити масаж обличчя, щоб зняти набряки.

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