Як правильно робити масаж обличчя, щоб зняти набряки
Мрієте про сяючу та підтягнуту шкіру обличчя? Необов'язково витрачати час і гроші на салонні процедури. За допомогою самомасажу ви можете досягти бажаного результату в домашніх умовах.
Пам‘ятайте, шо регулярність – це запорука успіха, тому задом досягнення хорошого результату треба робити масаж щодня.
Секретами підтягнутої шкіри поділилась фітнес-тренерка Аніта Луценко.
Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити масаж обличчя максимально ефективним:
- Використовуйте спеціальну олію для обличчя. Ніколи не використовуйте олію для тіла або рослинну олію, адже вони можуть закупорити пори та призвести до висипань.
- Після масажу обов'язково вмийтеся.Це допоможе видалити залишки олії та бруду, а також запобігти появі висипань.
- Врахуйте протипокази. Масаж обличчя не рекомендується при куперозі,почервонінні, акне, а також при проблемах зі щитовидною залозою.
- Робіть масаж регулярно. Найкраще – щоранку під час вмивання або 1-2 рази на тиждень протягом 10-15 хвилин.
- Пам'ятайте про зв'язок з тілом. Стан вашого обличчя багато в чому залежить від загального стану організму. Тому не забувайте про регулярні фізичні вправи,правильне харчування та здоровий спосіб життя.
Кілька прийомів самомасажу обличчя:
- Погладжування: Легкими ковзаючими рухами погладжуйте шкіру обличчя від центру до периферії.
- Розтирання: Розтирайте шкіру круговими рухами за допомогою подушечок пальців.
- Вібрація: Легко вібруйте шкіру обличчя кінчиками пальців.
- Пощипування: Легко пощипуйте шкіру обличчя, щоб стимулювати кровообіг.
Важливо! Не робіть різких рухів, не тисніть на шкіру і не розтягуйте її.
Самомасаж обличчя – це простий, доступний і ефективний спосіб покращити стан шкіри, позбутися набряків, зробити обличчя більш підтягнутим і сяючим.
Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри і виглядати чудово.
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