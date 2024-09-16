Подруги, які ніколи не зрадять: три знаки зодіаку, що створені для справжньої дружби

Знайти друга, якому можна довіряти і на якого можна покластися, не завжди легко, адже у всіх нас різні особистості, різні цінності, різні думки. Проте астрологи кажуть про те, що можна багато чого дізнатися про особливості людини за знаком гороскопу.

Якщо ви звертаєте на це увагу, то дізнаєтеся, які жінки знаків є друзями, які ніколи вас не зрадять. Про це йдеться у матеріалі видання Оdzadu .

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Лев

Жінка цього знаку обожнює, коли на неї звертають увагу і захоплюються її присутністю. Незважаючи на те, що вона може здатися егоцентричною, вона неймовірно цінує своїх близьких друзів. Для неї подруга — як сестра, і якщо комусь прийде в голову її образити, Левиця стане на захист. Вона щира та відверта, завжди говорить правду, навіть якщо це не завжди приємно. Якщо Левиця дорожить вами, ви можете звернутися до неї навіть посеред ночі, і вона завжди відповість. Будь-яка ваша ідея знайде в ній підтримку.

Стрілець

Жінка-Стрілець завжди сповнена енергії та життєрадісності. Вона відкрита та щира, особливо коли справа стосується її друзів. Вона очікує такого ж рівня довіри від оточуючих. Її присутність завжди дарує позитивну атмосферу, тому вона легко стає душею компанії. Можете бути впевнені, що вона завжди бажає вам лише найкращого, а в складній ситуації запропонує свою допомогу без зволікань.

Овен

Жінка під знаком Овна завжди відверта і не приховує своїх думок. Ви можете бути впевнені, що вона ніколи не спробує обдурити вас. Якщо ви попросите її думку, вона висловить її прямо, навіть якщо це може бути неприємно. Однак усе, що вона робить, спрямоване на ваше благо. Ви можете поділитися з нею найпотаємнішими секретами — вона надійно їх збереже. Якщо ж у вас виникне серйозна проблема, Овен завжди допоможе її вирішити, незалежно від складності ситуації.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаку, які не зможуть побудувати відносини.

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