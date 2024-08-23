Наче кішка з собакою: які знаки зодіаку не можуть збудувати стосунки

Здавна відомо, що деякі люди взагалі не можуть ужитися разом і поводяться наче кішка із собакою. За словами астрологів, є певні знаки зодіаку, які не можуть налагодити стабільні і довготривалі стосунки.

Вони завжди будуть на ножі, і напружена атмосфера навколо них буде наче під час потужного вибуху. Про цей йдеться у матеріалі видання Оdzadu .

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Овен і Рак

Овен - швидкий та схильний до пригод, тоді як Раку потрібен час, щоб розвинути з кимось глибший зв’язок. Овну просто необхідна людина спонтанна і жадає вражень. Водночас Рак сентиментальний, любить згадувати минуле і відноситься до романтичних натур. Навряд чи ці два знаки матимуть стосунки.

Близнюки і Скорпіон

Представники цих знаків зодіаку на ножах, тому що кожен з них уявляє під розвагою щось своє. Близнюки азартні, люблять подорожувати, а Скорпіон пристрасний, любить хвилювання в ліжку і іноді хоче нудьгувати. Але нудьга не входить до словника Близнюків. Вони ніколи не підуть на компроміс.

Стрілець і Козеріг

Варто пам’ятати про те, що Козеріг працьовитий, амбітний і весь свій вільний час жертвує роботі. З іншого боку, Стрілець є таким винахідником. Він любить розважатися, не виконує свої обов'язки вчасно, всьому знаходить виправдання і часто подорожує. Коли ці два знаки знаходяться в кімнаті, це поганий знак. Щось повинно вам заздалегідь підказати, що спалахне сварка. Їх погляди ніколи не збігаються.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи про знаки зодіаку, які народилися, щоб бути успішними.

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