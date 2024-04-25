Підійдуть кожній: стилісти назвали ТОП-6 омолоджувальних стрижок

Вибір відповідної зачіски може стати ключем до оновлення вашого стилю та візуального омолодження. Ідеальна стрижка, яка гармоніює з формою вашого обличчя та текстурою волосся, може не лише трансформувати ваш зовнішній вигляд, але й оживити його, майстерно маскуючи ознаки старіння та акцентуючи вашу природну привабливість.

Команда UAportal зібрала для вас найактуальніші варіанти омолоджувальних стрижок, які зараз на піку популярності серед стилістів.

Сучасна об'ємна стрижка піксі

Стрижка піксі. Джерело: adfave.xyz/Pinterest Стрижка піксі. Джерело: adfave.xyz/Pinterest

Ця зачіска очолює список омолоджувальних стрижок, що не дивно, оскільки вона надає об’єму тонкому й ослабленому волоссю, робить обличчя відкритим, а загальний образ стильним. Зачіска має короткі пасма на маківці і довгі на потилиці, підходить для жінок з овальним або круглим лицем.

Багатошаровий боб

Багатошаровий боб. Джерело: pixabay.com Багатошаровий боб. Джерело: pixabay.com

Таку стрижку можна робити як на коротке волосся, так і на локони середньої довжини. Зачіска створює легкий і грайливий образ, підкреслюючи красу очей, і водночас приховує зморшки на верхній частині обличчя. Стрижка пасує абсолютно всім жінкам, незалежно від віку, типу обличчя і структури волосся.

Асиметричний боб

Асиметричний боб. Джерело: pixabay.com Асиметричний боб. Джерело: pixabay.com

Ця стрижка підходить як для коротких, так і для середньої довжини волосся. Вона має градовані пасма різної довжини, що додає легкого природного об’єму та динаміки образу. Така зачіска ідеально підійде власницям видовженого обличчя та будь-якого типу волосся.

Боб каре

Боб каре. Джерело: pixabay.com Боб каре. Джерело: pixabay.com

Це класичний варіант стрижки боб із заокругленими пасмами всередину. Така зачіска робить локони сильними й густими, підходить для прямого здорового волосся. Стрижка акцентує увагу на лінії шиї, видовжує обличчя, тому підійде для власниць квадратного чи прямокутного обличчя.

Подовжене каре

Подовжене каре. Джерело: Freepik Подовжене каре. Джерело: Freepik

Цю зачіску можна вважати універсальною, адже вона підходить абсолютно всім жінкам. Якщо ви не бажаєте кардинально змінювати свій стиль і довжину волосся, тоді ця стрижка саме для вас. Вона освіжає образ, приховує вікові зміни на обличчі та увиразнює природну красу.

Стрижки з чубчиком

Стрижки з чубком. Джерело: Freepik Стрижки з чубком. Джерело: Freepik

Ця стрижка ідеально підходить для тих, хто бажає скоригувати лінії обличчя та омолодитися, адже завдяки чубчику можна приховати вікові зміни на шкірі обличчя, високе чоло тощо. Чубчик має багато варіантів – він може бути градуйованим, асиметричним, прямим, набік чи густим. Стрижки з чубком личитимуть будь-якій жінці, незалежно від структури волосся і типу обличчя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі зачіски для жінок 40+, що страждають від випадіння волосся.

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