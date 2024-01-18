Підживлення та обрізка дерев взимку: експерти сказали як не нашкодити саду

Зима – це час року, коли багато людей забувають про свої сади. Однак правильний догляд за садом у цей сезон може допомогти рослинам пережити холодний період і повернутися здоровими та міцними навесні.

Хелен Нюл, керівник відділу біорізноманіття Barratt Developments, поділилася п’ятьма поширеними помилками у зимовому садівництві, яких людям слід уникати, пише Express.

Також читайте: Дачники назвали чотири рослини, розсадою яких варто зайнятися до кінця січня

За словами експертки з садівництва, одна з найпоширеніших помилок, яку допускають садівники взимку, – це нехтування своїм садом. Це може призвести до того, що рослини стануть слабкими та сприйнятливими до хвороб та шкідників.

Також не варто забувати про обрізку хворих та старих гілок. Обрізка рослин взимку, коли вони знаходяться в стані спокою, допоможе сприяти інтенсивному росту протягом наступного вегетаційного періоду, а також продовжить їм життя.

Ще одна помилка садівників – відсутність захисту рослин від холоду.

Деякі рослини, такі як жоржини та пеларгонії, потребують захисту від суворих погодних умов, таких як мороз і сніг. Їх можна захистити, додавши рослинні покриви або перенісши в приміщення.

Неприбране опале листя – ще одна помилка садівників. Експертка додала, що опале листя можна збирати і компостувати. Зрештою воно розкладається, створюючи добриво для наступного вегетаційного періоду.

Остання помилка садоводів – недогляд за садовими інструментами.

Хелен Нюл каже: садові інструменти також можуть пошкодитися взимку, якщо їх залишити на вулиці. Спробуйте правильно зберігати їх у сухому та захищеному місці, наприклад у сараї, гаражі чи ящику для зберігання.

Дотримуючись цих порад, ви можете допомогти своєму саду пережити зиму і повернутися здоровим та міцним навесні.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!