Підготуйте п'яточки до босоніжок: прості способи позбутися грубої та потрісканої шкіри

Зимовий сезон закінчився, і настав час забути про теплі шкарпетки та діставати відкрите взуття на весняно-літній сезон. Однак, якщо ваші ноги страждають від сухості, потрісканості та мозолів, не варто панікувати. Є просте та ефективне рішення.

Розслаблення та оновлення шкіри ніг можна досягти за допомогою легкої процедури в домашніх умовах. Вам знадобляться лише кілька простих інгредієнтів, пише santeplusmag.

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Що знадобиться:

4-5 літрів теплої води

2 столові ложки харчової соди

рукавиця для чищення або пемза

Зволожуючий крем

Ефірна олія лаванди (за бажанням)

Підготовка розчину: Додайте харчову соду в теплу воду та перемішайте, поки вона повністю розчиниться. Для приємного аромату та ефекту спа-процедури, додайте кілька крапель ефірної олії лаванди.

Занурення ніг: Погрузіть ваші ноги у цей розчин на 15-20 хвилин. Після цього візьміть щітку, мочалку або пемзу та ретельно потріть потріскані ділянки на ногах.

Зволоження шкіри: Нанесіть щедрий шар зволожуючого крему або кокосової олії на ваші ноги. Носіть бавовняні шкарпетки, щоб зберегти вологу. Якщо ви виконуєте цю процедуру перед сном, спіть у шкарпетках.

Ця ванна для ніг не тільки розслаблює, але й зволожує та оновлює шкіру. Рекомендується проводити цю процедуру один або два рази на тиждень. Як тільки стан вашої шкіри покращиться, ви можете робити це двічі на місяць протягом усього літа.

Для більш інтенсивного ефекту ви можете також зробити густу пасту з харчової соди та води, і потім потріть ноги перед використанням пемзи.

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