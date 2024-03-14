Звичка так сидіти може зашкодити вашим ногам: застереження фахівців

Багато людей, сидячи за робочим столом або на дивані, перехрещують ноги, але чи є це насправді шкідливо для здоров'я? Деякі дослідження свідчать, що ця звичка може впливати на артеріальний тиск, поставу та навіть стан спини. Проте, нові дослідження показують, що багато з цих побоювань є міфами.

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Одним із поширених міфів є той, що перехрещення ніг може підвищити артеріальний тиск. Однак дослідження, проведені Національною бібліотекою медицини, показали, що це не так. Хоча тиск може трохи зростати, це лише тимчасово, і не має довготривалих наслідків для здоров'я, пише National Library of Medicine.

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Щодо варикозного розширення вен, то воно не пов'язане безпосередньо з перехрещуванням ніг, хоча ця поза може підказати про проблеми з венами. Однак варто бути обережними для тих, хто має підвищений ризик тромбозу.

Також існує думка, що перехрещені ноги можуть призвести до порушень постави та болю у спині. Хоча це можливо для деяких людей з проблемами спини, прямого зв'язку між цими факторами не доведено.

Деякі особи можуть відчувати оніміння стопи через стискання нервів, але це зазвичай швидко проходить після зміни позиції.

Для забезпечення комфорту і здоров'я рекомендується чергувати положення ніг під час сидіння та робити перерви кожні 20-30 хвилин.

Щодо вагітних жінок, тривале сидіння з перехрещеними ногами може призвести до набряків або судом, тому рекомендується змінювати позу та опускати ноги на підлогу.

Отже, перехрещені ноги можуть бути безпечними, якщо зберігати розумність та враховувати індивідуальні особливості організму.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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