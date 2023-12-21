Як зберегти здоров'я на сидячій роботі: 5 корисних правил

Через сидячу роботу у багатьох людей виникають проблеми з поставою та незбалансованим харчуванням. UAportal розповів про 5 простих правил, які допоможуть вам зберегти здоров'я.

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Регулярні перерви

Тривале сидіння негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я. Роблячи короткі перерви щогодини, ви зможете розім'ятися, порухатися та зробити кілька глибоких вдихів. До того ж це поліпшить кровообіг, зменшить м'язову напругу та запобігатиме скутості або дискомфорту.

Ергономічне робоче місце

Регульовані стільці, правильна висота столу, зручні клавіатури та миші допоможуть запобігти проблемам, що пов'язані з поставою, таким як біль у спині або перенапруження зап'ястя. Важливо, щоб монітор комп'ютера був на рівні очей, щоб уникнути перенапруження шиї.

Регулярні фізичні вправи

Незалежно від того, чи це прогулянка під час обідньої перерви, чи участь у тренуваннях після роботи, чи відвідування фітнес-класів, фізична активність має велике значення. Вправи допомагають підвищити рівень енергії, покращити здоров'я серцево-судинної системи та зменшити стрес.

Здорові харчові звички

Легко потрапити в пастку бездумних перекусів нездоровою їжею, сидячи за столом. Натомість обирайте поживні продукти, зокрема, фрукти, овочі, цільні зерна та нежирні білки. Також корисно пакувати їжу самостійно або обирати здоровіші альтернативи, коли замовляєте страви.

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Управління стресом

Пошук здорових механізмів подолання стресу, який пов'язаний з роботою, наприклад, техніка усвідомленості, вправи на глибоке дихання, заняття йогою або медитацією, може бути ефективним. Встановлення меж і дотримання балансу між роботою та особистим життям також сприяє покращенню загального самопочуття.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як організувати робоче місце вдома.

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