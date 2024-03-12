Добірка на місяць: топ найкращих фільмів, які вийшли нещодавно

2024 рік обіцяє бути щедрим на цікаві кінопрем'єри. На нас чекають довгоочікувані продовження популярних франшиз, екранізації бестселерів та оригінальні історії від талановитих режисерів.

Це лише деякі з найгучніших прем'єр 2024 року, а деякі з них вже можна подивитись. Рік обіцяє бути багатим на цікаві кіноновинки, які не можна пропустити.

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1. "Дюна: Частина друга" (28 лютого)

Епічне продовження sci-fi роману Френка Герберта, де Пол Атрейдес вирушить у небезпечну подорож, щоб помститися за смерть своїх близьких та виконати своє величне призначення.

2. "Мисливці за привидами 4: Крижана імперія" (10 липня)

Нова частина культової франшизи, де команда відважних борців з паранормальними явищами зіткнеться з новою загрозою – крижаними привидами.

3. "Годзілла і Конг: Нова імперія" (24 травня)

Дві величні істоти знову зійдуться в епічній битві, на кону якої – доля людства.

4. "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" (22 червня)

Пріквел до культової трилогії, де ми дізнаємося про те, як Фуріоза стала воїтелькою пустки.

5. "Дедпул 3" (6 травня)

Божевільний антигерой повертається з новими пригодами та ще більш дотепними жартами.

6. "Громадянська війна" (16 листопада)

Фільм за мотивами однойменного роману Marvel, де супергерої розділяться на два табори, що призведе до масштабної битви.

7. "Королівство планети мавп" (14 грудня)

Нова глава історії про протистояння людей і мавп, де на кону опиниться майбутнє обох видів.

8. "Погані хлопці 4" (24 серпня)

Детективи Майк Лоурі та Маркус Бернетт знову в справі, готові розкрити нову таємницю.

9. "Аквамен і втрачене королівство" (17 березня)

Аквамен повертається, щоб врятувати Атлантиду від нової загрози.

10. "Місія нездійсненна 7" (14 липня)

Ітан Хант та його команда знову ризикують життями, щоб виконати небезпечну місію.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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