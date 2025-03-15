Подарують теплі емоції: топ серіалів для перегляду на вихідних

Якщо ви шукаєте серіали для сімейного перегляду, ця добірка саме для вас! Вона об’єднує душевні історії та кумедні моменти, які подарують гарний настрій усім поколінням.

Від теплих драм до веселих комедій — редакція РБК-Україна зібрала серіали, що стануть чудовим вибором для вечора в родинному колі. Ці історії зворушать серце, викличуть щирий сміх і залишать яскраві враження!

"Дорога додому" (The Way Home) Зворушливий серіал про трьох жінок однієї родини, чиї життя змінює загадковий ставок поблизу ферми. Коли Кет Лендрі разом із донькою-підлітком Еліс повертається в рідне містечко Порт Хейвн, щоб відновити стосунки з матір’ю Дел, вони несподівано стикаються з таємницями минулого. Чи вдасться Кет з’ясувати правду про зниклого брата і дати собі другий шанс на щастя?

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"Буває й гірше" (The Middle) Веселий серіал про повсякденне життя родини Хек, яка мешкає в маленькому містечку Індіани. Батьки, Френкі та Майк, намагаються знайти підхід до своїх дітей — Акселя, Сью і Бріка, які постійно підкидають несподіванки. Попри всі труднощі, ця сім’я завжди знаходить час для підтримки одне одного і не забуває сміятися навіть у складні моменти.

"Юний Шелдон" (Young Sheldon) Ця історія розповідає про дитинство геніального, але дивакуватого Шелдона Купера, знайомого всім за серіалом "Теорія великого вибуху". Події відбуваються в консервативному Техасі, де юний вундеркінд намагається знайти своє місце у світі, стикаючись із нерозумінням оточення і викликами соціального життя. А родині Шелдона доводиться миритися з його винятковими здібностями.

"Мелісса та Джо" (Melissa & Joey) Життя успішної політикині Мелісси Берк різко змінюється, коли вона стає опікункою своїх племінників. Щоб впоратися з новими обов’язками, вона наймає няню — Джої, колишнього бізнесмена. Разом вони проходять крізь кумедні ситуації, залагоджують сімейні справи й поступово стають ближчими одне одному.

Нагадаємо, ми вже писали про топ-3 романтичні комедії, на які варто втратити час.

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