Під рукою протягом дня: Як приготувати швидке печиво за 30 хвилин
Як зробити печиво на кефірі та яйцях на сніданок
Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом простого і швидкого печива, яке можна приготувати всього за 30 хвилин. Для нього нам знадобляться лише 1 яйце і півсклянки кефіру.
Печиво виходить ніжним і хрустким, з приємним ванільним ароматом. Рецептом швидкого печива поділились на сайті Господинька.
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Інгредієнти:
- Яйце - 1 шт.
- Цукор - 2 ст. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Олія - 4 ст. л.
- Кефір - 100 мл
- Борошно - 250-300 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
Приготування:
- У мисці розбиваємо яйце, додаємо цукор, сіль і збиваємо вінчиком до однорідності.
- Вливаємо олію і кефір, перемішуємо.
- Поступово додаємо борошно з розпушувачем, перемішуючи лопаткою до однорідного тіста. Тісто має бути трохи липким.
- Робоче місце присипаємо борошном, розкачуємо тісто в пласт товщиною 1 см.
- Перекладаємо тісто на деко, застелене пергаментом. Зверху посипаємо цукром (за бажанням).
- Нарізаємо тісто на квадратики.
- Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.
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