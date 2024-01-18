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Під рукою протягом дня: Як приготувати швидке печиво за 30 хвилин

Ігор Романько

Як зробити печиво на кефірі та яйцях на сніданок

Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом простого і швидкого печива, яке можна приготувати всього за 30 хвилин. Для нього нам знадобляться лише 1 яйце і півсклянки кефіру.

Печиво виходить ніжним і хрустким, з приємним ванільним ароматом. Рецептом швидкого печива поділились на сайті Господинька.

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Інгредієнти:

  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 2 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Олія - 4 ст. л.
  • Кефір - 100 мл
  • Борошно - 250-300 г
  • Розпушувач - 1 ч. л.

Приготування:

  1. У мисці розбиваємо яйце, додаємо цукор, сіль і збиваємо вінчиком до однорідності.
  2. Вливаємо олію і кефір, перемішуємо.
  3. Поступово додаємо борошно з розпушувачем, перемішуючи лопаткою до однорідного тіста. Тісто має бути трохи липким.
  4. Робоче місце присипаємо борошном, розкачуємо тісто в пласт товщиною 1 см.
  5. Перекладаємо тісто на деко, застелене пергаментом. Зверху посипаємо цукром (за бажанням).
  6. Нарізаємо тісто на квадратики.
  7. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.

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