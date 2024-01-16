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Ідеально для перекусу: рецепт заливного пирога з капустою

Ціхоцька Марія

Ідеально для перекусу: рецепт заливного пирога з капустою

Для приготування цього пирога не потрібно розстоювати тісто або довго його вимішувати. Тісто готується на основі сметани, а начинка може бути будь-якою на ваш смак. Ми пропонуємо використовувати тушковану капусту. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • Сметана будь-якої жирності - 220 г
  • Борошно - 200 г
  • Цукор - 1 ч. л.
  • Сіль - 5 г
  • Яйця курячі - 2 шт.
  • Олія рослинна - 40 мл

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Приготування

  1. Яйця збити з цукром і сіллю до однорідної маси.
  2. Додати сметану і знову перемішати.
  3. Всипати соду і ретельно перемішати.
  4. Всипати борошно і замісити тісто.
  5. Якщо тісто буде загустим, додати 2-3 ст. л. води або олії. Тісто має бути як для оладок.
  1. Форму для випічки застелити пергаментом.
  2. Тісто візуально розділити на дві частини.
  3. Одну частину тіста викласти у форму.
  4. На тісто викласти начинку.
  5. Зверху викласти другу частину тіста.
  1. Випікати пиріг у розігрітій до 180°С духовці 35-40 хвилин.

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