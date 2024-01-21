Під Києвом знайшли могили жінок, які були поховані з кільцями на шиях та відрами на ногах (фото)

Археологи в Україні знайшли неподалік Києва кладовище віком 1000 років. Померлих ховали зі зброєю, коштовностями з відрами навколо ніг.

Як повідомляє Live Science, цвинтар XI століття розташований приблизно за 80 кілометрів на південь від Києва. Тут виявили 107 могил, більшість ідентифікованих людських решток були в дерев’яних трунах.

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Археологи Національної академії наук України Всеволод Івакін і В’ячеслав Баранов повідомили, що на цвинтарі були знайдені могили чоловіків та жінок. Деякі з чоловіків були поховані зі зброєю (сокири, наконечники списів і мечі). Кілька жінок були поховані зі складними шийними кільцями.

Біля кількох людських решток археологи знайшли дерев’яні відра біля ніг, що, можливо, було частиною похоронних ритуалів.

Археологи також знайшли кам'яний вівтар, браслети, намистини та залишки харчових приношень – курячі кістки та яєчна шкаралупа. Науковці вважають, що вівтар міг використовуватися для християнських чи язичницьких ритуалів.

Деякі артефакти вказували на те, що деякі з людей, похованих тут, могли служити у війську правителя Києва Володимира Великого, чи Ярослава Мудрого.

За словами дослідників, у той час, коли цвинтар діяв, люди в Україні приймали християнство. Сюди входив і Володимир Великий, який залишив своє язичницьке коріння й охрестився близько 987 року перед одруженням з Анною, сестрою візантійського імператора Василя II.

Раніше археологи знайшли в Оклахомі скам‘янілий фрагмент шкіри ящірки віком 300 мільйонів років. Істота жила за 45 мільйонів років до перших динозаврів.

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