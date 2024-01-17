Майже всі допускають ці помилки: Як правильно годувати кота вологим кормом

Який корм вибирати для свого улюбленця, вирішувати вам. Але незалежно від того, готуєте ви їжу самостійно або купуєте готовий корм, важливо пам'ятати про те, що їжа повинна бути теплою.

Кішки є хижаками, і їхній природний раціон складається з м'яса, яке має температуру тіла 37-39 градусів. Тому їжа, яку ви даєте своєму вихованцеві, повинна бути близькою до цієї температури, пише ukr.media.

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Якщо ви готуєте їжу самостійно, то її потрібно підігріти до кімнатної температури. Вологий корм можна розігріти на водяній бані, але не в мікрохвильовій печі.

Суху їжу також можна розігріти, але це не обов'язково. Однак якщо ви хочете, щоб ваша кішка їла її з більшим задоволенням, то можете це зробити.

Ось кілька порад щодо годування кішки:

Не давайте їй одночасно сухий і вологий корм.

Порції повинні бути маленькими, щоб кіт не переїдав.

Завжди забезпечуйте свого вихованця свіжою водою.

Крім того, можна чергувати сухий і вологий корм. Це не тільки безпечно, але й урізноманітнить меню вашого улюбленця.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет, пов'язаних з їхньою поведінкою.

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