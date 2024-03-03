Майже суперфуд: дієтологи розповіли про користь насіння льону

Чи можна їсти насіння льону щоденно

Лляне насіння: крихітне зернятко з великою користю – це справжній суперфуд! Недороге, доступне й неймовірно корисне. Його навіть не потрібно готувати!

Лляне насіння – це не панацея, але воно може стати чудовим доповненням до вашого раціону. Додавайте лляне насіння в їжу й будьте здорові, пише vogue.ua.

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Чим корисне лляне насіння?

Багате на поживні речовини: клітковина, лігнани, антиоксиданти, вітаміни та мінерали, омега-3 жирні кислоти.

клітковина, лігнани, антиоксиданти, вітаміни та мінерали, омега-3 жирні кислоти. Знижує рівень холестерину та тригліцеридів.

та тригліцеридів. Покращує травлення: бореться з запорами, нормалізує роботу кишечника.

Знижує ризик раку та інших захворювань.

та інших захворювань. Допомагає схуднути: дає відчуття ситості, прискорює метаболізм.

дає відчуття ситості, прискорює метаболізм. Корисне для шкіри та волосся: покращує стан шкіри, стимулює ріст волосся.

Як вживати лляне насіння?

Додавайте в смузі, йогурт, вівсянку.

Використовуйте як замінник яєць у випічці.

Замінюйте лляним насінням частину борошна.

Паніруйте фрикадельки та котлети.

Скільки лляного насіння потрібно їсти?

1-2 столові ложки на день.

Мелене чи ціле?

Краще вживати мелене насіння, адже ціле може погано перетравлюватися.

Як зберігати лляне насіння?

У закритому контейнері в холодильнику.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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