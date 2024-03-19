Почистити оселю від негативу: навіщо мити підлогу з сіллю

Навіщо мити підлогу в домі з сіллю

Всі знають, що сіль – це must-have на кухні. А чи чули ви, що вона може очистити не лише тарілки, але й енергетику у вашому домі? Так-так, звичайна харчова сіль!

Коли потрібно мити підлогу з сіллю? Спробуйте очистити свій будинок сіллю – і ви відчуєте, як атмосфера стає легшою і приємнішою, пише РадіоТрек.

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Якщо у вашій сім'ї хтось часто хворіє, не ладяться стосунки або постійно відчувається втома, можливо, причина - в негативній енергетиці.

не ладяться стосунки або постійно відчувається втома, можливо, причина - в негативній енергетиці. Сіль допоможе, якщо: діти часто хворіють; сняться погані сни; в'януть кімнатні квіти; хтось помер у будинку; є підозра на псування або пристріт; виникають фінансові складнощі; пропадають речі.



Як чистити будинок сіллю?

Відкрийте всі вікна, щоб випустити негативну енергію. Розчиніть 1 столову ложку солі в 10 літрах води. Намочіть ганчірку в розчині і протріть всі меблі та інші поверхні. Помийте підлогу, починаючи від вхідних дверей і рухаючись далі по кімнаті. Уявляйте, як з вашого дому йде весь негатив.

Щоб очистити килими та дивани:

Посипте їх сіллю. Залиште на 30 хвилин. Пропилососьте.

Воду з відра вилийте в землю.

Повторюйте процедуру через 3 дні для закріплення результату.

Поради:

Найкраще чистити будинок з сіллю в період спадного Місяця.

Робіть це в доброму настрої, коли вдома нікого немає.

Вірте в те, що ви робите, і результат не змусить себе чекати!

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