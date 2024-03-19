Почистити оселю від негативу: навіщо мити підлогу з сіллю
Всі знають, що сіль – це must-have на кухні. А чи чули ви, що вона може очистити не лише тарілки, але й енергетику у вашому домі? Так-так, звичайна харчова сіль!
Коли потрібно мити підлогу з сіллю? Спробуйте очистити свій будинок сіллю – і ви відчуєте, як атмосфера стає легшою і приємнішою, пише РадіоТрек.
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- Якщо у вашій сім'ї хтось часто хворіє, не ладяться стосунки або постійно відчувається втома, можливо, причина - в негативній енергетиці.
- Сіль допоможе, якщо:
- діти часто хворіють;
- сняться погані сни;
- в'януть кімнатні квіти;
- хтось помер у будинку;
- є підозра на псування або пристріт;
- виникають фінансові складнощі;
- пропадають речі.
Як чистити будинок сіллю?
- Відкрийте всі вікна, щоб випустити негативну енергію.
- Розчиніть 1 столову ложку солі в 10 літрах води.
- Намочіть ганчірку в розчині і протріть всі меблі та інші поверхні.
- Помийте підлогу, починаючи від вхідних дверей і рухаючись далі по кімнаті.
- Уявляйте, як з вашого дому йде весь негатив.
Щоб очистити килими та дивани:
- Посипте їх сіллю.
- Залиште на 30 хвилин.
- Пропилососьте.
Воду з відра вилийте в землю.
Повторюйте процедуру через 3 дні для закріплення результату.
Поради:
- Найкраще чистити будинок з сіллю в період спадного Місяця.
- Робіть це в доброму настрої, коли вдома нікого немає.
- Вірте в те, що ви робите, і результат не змусить себе чекати!
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