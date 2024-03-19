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Почистити оселю від негативу: навіщо мити підлогу з сіллю

Ігор Романько

Навіщо мити підлогу в домі з сіллю

Всі знають, що сіль – це must-have на кухні. А чи чули ви, що вона може очистити не лише тарілки, але й енергетику у вашому домі? Так-так, звичайна харчова сіль!

Коли потрібно мити підлогу з сіллю? Спробуйте очистити свій будинок сіллю – і ви відчуєте, як атмосфера стає легшою і приємнішою, пише РадіоТрек.

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  • Якщо у вашій сім'ї хтось часто хворіє, не ладяться стосунки або постійно відчувається втома, можливо, причина - в негативній енергетиці.
  • Сіль допоможе, якщо:
    • діти часто хворіють;
    • сняться погані сни;
    • в'януть кімнатні квіти;
    • хтось помер у будинку;
    • є підозра на псування або пристріт;
    • виникають фінансові складнощі;
    • пропадають речі.

Як чистити будинок сіллю?

  1. Відкрийте всі вікна, щоб випустити негативну енергію.
  2. Розчиніть 1 столову ложку солі в 10 літрах води.
  3. Намочіть ганчірку в розчині і протріть всі меблі та інші поверхні.
  4. Помийте підлогу, починаючи від вхідних дверей і рухаючись далі по кімнаті.
  5. Уявляйте, як з вашого дому йде весь негатив.

Щоб очистити килими та дивани:

  1. Посипте їх сіллю.
  2. Залиште на 30 хвилин.
  3. Пропилососьте.

Воду з відра вилийте в землю.

Повторюйте процедуру через 3 дні для закріплення результату.

Поради:

  • Найкраще чистити будинок з сіллю в період спадного Місяця.
  • Робіть це в доброму настрої, коли вдома нікого немає.
  • Вірте в те, що ви робите, і результат не змусить себе чекати!

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