Чому заборонено зберігати обручку після розлучення та що з нею краще зробити: народні прикмети

Відповідно до народних вірувань, не рекомендується тримати обручку в оселі після розірвання шлюбу, адже вона може стати причиною нещасть. Існує декілька важливих порад стосовно того, як поводитися з обручкою після розлучення, щоб уникнути негативного впливу на ваше життя.

Якщо ви вирішили покінчити зі стосунками, але все ще носите весільну каблучку, це може стати перепоною для майбутніх відносин. Про це пише RadioTrek.

Після розставання не варто одягати обручку на ліву руку, хоч дехто так і робить. Згідно з повір'ям – це може привертати невдачі.

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Вважається, що весільний перстень може нести в собі спогади минулого, які можуть заважати новому щастю. Експерти з езотерики радять шукати нові чисті символи любові для щасливого майбутнього.

Рішення про долю обручки залишається лише за вами.

Ви можете звернутися до майстра з ювелірної справи, якщо бажаєте трансформувати весільну каблучку у сережки або інші види прикрас. Також можна продати виріб назад ювеліру, що дозволить вам відшкодувати деяку частину фінансової вартості.

Нагадаємо, раніше ми писали про картини, які краще не вішати в оселі, бо можна накликати цим біду.

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