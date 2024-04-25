Чому, згідно з народними прикметами, заборонено сушити парасольку в домі відкритою

За тисячоліття свого існування, парасолька перетворилася з показника високого суспільного статусу у практичний предмет повсякденного використання. Цей аксесуар тепер є незамінним помічником у боротьбі з негодою.

Парасолька, як і багато інших предметів, також оточена безліччю прикмет і забобонів. Наприклад, існує вірування, що її не слід залишати відкритою в приміщенні чи класти на ліжко. Також люди пов’язують їх і з кольором парасольки: зелений – може принести удачу в особистому житті, тому таку парасольку радять використовувати дівчині, яка мріє про заміжжя. Тоді як веселковий – обіцяє багато радісних моментів у житті, пише Ukr.Media.

Що говорить народна мудрість з приводу парасольки, розкритої в приміщенні?

Існує повір’я, що відкриття парасольки всередині приміщення може спровокувати ряд бід. Це вірування має практичне підґрунтя. Раніше парасольки виготовляли зі звичайної щільної тканини, яка розтягувалась і втрачала свої водовідштовхувальні властивості після висихання у відкритому вигляді. Таким чином, під час дощу парасоля не захищала від води, що могло призвести до промокання одягу, переохолодження та хвороби. Вартість якісного одягу була, як і зараз високою, тому зіпсовані речі ставали причиною фінансових втрат та проблем зі здоров’ям.

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Сьогодні, завдяки стійким до деформації сучасним матеріалам, обережне поводження з парасолькою вже не є таким актуальним. Однак, давня прикмета все ще жива, іноді знаходячи підтвердження у повсякденному житті.

Відкриття парасольки в приміщенні може передвіщати невдачі, а вдома – дрібні неприємності. Вважається, що це буде дратувати домашніх духів, які можуть відповісти дрібними пакостями: у господині може підгоріти пиріг, улюблена ваза раптом може розбитися, а дзеркало – тріснути від випадково кинутої іграшки.

Справжнє ж пояснення цього повір’я полягає в тому, що парасолька, розкрита вдома, займає багато місця, створюючи перешкоди для домочадців та пухнастих улюбленців, що може призвести до невеликих домашніх аварій з неприємними наслідками.

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