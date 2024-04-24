Названо шість ознак того, що квартира, в якій ви живете, може бути проклята: народні прикмети

Люди з розвиненою інтуїцією іноді відчувають незрозумілий дискомфорт, перебуваючи у певних помешканнях. Це неприємне відчуття, що щось не так, може слугувати першою ознакою того, що оселя проклята чи вона наповнена негативною енергетикою.

UAportal разом з Ukr.Media розповідають про шість індикаторів, які свідчать про те, що житло прокляте. Також ми надамо поради, як розпізнати такі місця, щоб ви могли вирішити, чи варто вам там залишатися, або ж краще негайно переїхати.

Залишені сліди

Часто у помешканнях, що змінили власників, можна натрапити на загадкові предмети, як-от нитки, що висять на люстрах чи перекинуті через рами вікон. Такі нитки іноді є елементами старовинних ритуалів або заклинань, метою яких є захист простору від нечистої сили. Знахідка подібних речей може свідчити про те, що в стінах цієї оселі відбувалися надзвичайні події, і це місце варте особливої уваги.

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Висять іконки або хрести

Присутність великої кількості священних знаків, таких як ікони чи хрести, може вказувати на зусилля колишніх жителів відвернути злі впливи. Для людей з глибокими релігійними переконаннями це може бути звичною справою, але надмірна кількість таких символів може натякати на те, що в домі відбувалися незвичайні речі.

Відчувається втома та головний біль

Наявність талісманів, подібних до "ловця снів", може вказувати на спроби жителів оберегтися від недобрих сил та захворювань. Сталі випадки втоми, болю у голові та недосипання після переїзду можуть свідчити про негативну енергетику в оселі.

Почалися сварки

Якщо до переїзду до нової оселі у вашій сім’ї панувала злагода, але після - ви стали свідками постійних сварок через звичайні побутові справи, це може бути індикатором проблем у житлі.

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Часті поломки

Постійні поломки побутової техніки та збої у системах комунікацій можуть бути наслідком негативного впливу, який порушує гармонію простору.

Нескінченний потік комах

Регулярне з’явлення комах, як-от тарганів чи клопів, може вказувати на присутність зіпсованої енергії в помешканні. Варто прислухатися до досвіду сусідів, які можуть мати схожі випадки.

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