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Чому ви маєте частіше їсти корінь петрушки: фахівці назвали переваги для здоров'я

Ігор Романько

Користь кореню петрушки для здоров'я

Хоча корінь петрушки схожий на моркву або пастернак, його смак та корисні властивості роблять його унікальним. Цей овоч не варто плутати з зеленою петрушкою, адже він вирощується заради товстого бульбоподібного кореня.

Спробуйте додати корінь петрушки до вашого раціону і відчуйте його корисні властивості, пише Healthline. Корінь петрушки не рекомендується вживати вагітним жінкам та людям з каменями в нирках. 

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Чим корисний корінь петрушки?

  • Багатий на поживні речовини: містить вітаміни C, B9, калій, магній, цинк, фосфор, залізо.
  • Містить потужні антиоксиданти: бореться з вільними радикалами, що уповільнює старіння та знижує ризик хронічних захворювань.
  • Має протизапальну дію: може допомогти при артриті, подагрі та інших запальних захворюваннях.
  • Прискорює детоксикацію: допомагає печінці виводити з організму токсини.
  • Підвищує імунітет: завдяки вітаміну C та клітковині.
  • Може мати протиракові властивості: дослідження показали, що корінь петрушки може допомогти у боротьбі з деякими видами раку.

Як додати корінь петрушки до раціону?

  • Їжте його сирим: наріжте паличками та їжте з соусом або просто так.
  • Додавайте до салатів: подрібніть корінь петрушки та посипте ним салат.
  • Готуйте на пару, смажте або пасеруйте: корінь петрушки добре поєднується з іншими коренеплодами, його можна запекти або додати до овочевого асорті.
  • Приготуйте пюре: з вареного кореня петрушки можна зробити пюре, яке використовується як основа для м'ясної печені або овочевої випічки.
  • Додайте до супів і рагу: подрібнений корінь петрушки додасть аромату та поживних речовин вашим супам і рагу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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