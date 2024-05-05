Чому вишня цвіте, але дає мало ягід: поради досвідчених садівників

Чому вишня цвіте, але не плодоносить

Вишня – це чудова ягода, яка не лише смачна, але й корисна. Однак буває, що вишня цвіте щороку пишним цвітом, але ягід немає або їх дуже мало.

Дотримуючись цих порад, ви зможете збільшити шанси на те, що ваша вишня буде плодоносити. Трохи зусиль і ваша вишня буде радувати вас смачними та корисними ягодами, пише dim-sad-gorod.com.

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Найчастішою причиною відсутності плодів є відсутність запилювача.

Більшість сортів вишні потребують перехресного запилення. Це означає, що для того, щоб зав'язалися ягоди, пилок з однієї квітки має потрапити на маточку іншої.

Що ж робити?

1. Посадіть на ділянці сорт-запилювач.

Це дерево, яке цвіте одночасно з вашою вишнею і має інші характеристики, що сприяють запиленню.

Найкраще посадити два дерева-запилювачі.

Відстань між деревами може становити до 30 м.

2. Принесіть гілки сорту-запилювача.

Під час цвітіння ви можете просто відламати кілька гілок сорту-запилювача та принести їх у свій сад.

Це допоможе комахам-запилювачам перенести пилок з одного дерева на інше.

3. Прищепіть живці інших сортів.

Якщо у вас вже є доросле дерево вишні, ви можете прищепити в його крону живці інших сортів.

Головне, щоб ці сорти цвіли одночасно.

Пам'ятайте:

Вибирайте сорти-запилювачі, які підходять для вашого клімату.

Забезпечте вишні належний догляд: полив, підживлення, обрізку.

Боротьба з шкідниками та хворобами також важлива для отримання врожаю.

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