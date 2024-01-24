Чому у кота тхне з рота?: Які причини та як усунути неприємний запах

Чому у кішки смердить з рота

Котики – милі створіння, які люблять позіхати в обличчя своїм господарям. Однак, якщо ви помітили, що запах з рота вашого кота різко змінився або став нестерпним, це може бути ознакою серйозних проблем зі здоров'ям.

Найпоширеніша причина неприємного запаху з рота у котів – це захворювання зубів і ясен, пише zaxid.net. Якщо ви не чистите зуби свого кота регулярно, на них можуть накопичуватися зубний наліт і каміння, що призводить до гінгівіту та стоматиту. Ці захворювання супроводжуються запаленням і кровоточивістю ясен, а також виділенням неприємного запаху.

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Інші можливі причини неприємного запаху з рота у котів:

Інфекції дихальних шляхів, наприклад, риніт, синусит, бронхіт або пневмонія.

Хвороби шлунково-кишкового тракту, наприклад, гастрит, гастроентерит або панкреатит.

Захворювання печінки, наприклад, гепатит або цироз.

Ниркові захворювання, наприклад, гломерулонефрит або пієлонефрит.

Діабет.

Рак ротової порожнини або інших органів.

Якщо ви помітили, що у вашого кота змінився запах з рота, важливо звернутися до ветеринара. Лікар проведе огляд і призначить необхідні аналізи для встановлення причини неприємного запаху.

Щоб запобігти розвитку проблем зі зубами і яснами у котів, необхідно регулярно чистити їм зуби. Для цього можна використовувати спеціальні зубні пасти і зубні щітки для котів. Також важливо годувати кота якісною їжею, яка не містить багато цукру.

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